Baptiste Planckaert is geopereerd en komt eerste maanden van het seizoen niet in actie

Baptiste Planckaert is van ploeg veranderd, maar het nieuwe hoofdstuk kan voor hem niet vlekkeloos beginnen. Het zal nog wel even duren eer we hem zien koersen in het shirt van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Planckaert is net onder het mes gegaan.

Planckaert meldde het nieuws zondag zelf op Facebook, met een foto bij waarop zijn rechterbeen in het verband ligt. Ook één van de krukken ligt in de buurt. "Dit zal mijn zicht zijn voor de komende weken. De start van mijn seizoen zal er enkele maanden later komen dan verwacht", concludeert Planckaert. Ik hoop binnen drie weken de training te kunnen hervatten Een gevolg van zijn operatie, die de aanhoudende blessurezorgen uit de wereld moet helpen. "Ik had al knieproblemen sinds november, de operatie vrijdag was het enige geneesmiddel. Ik hoop om binnen drie weken de training te kunnen hervatten." Planckaert reed eind september-begin oktober zijn laatste koers voor Bingoal-WB in de BinckBank Tour. Die vijfde rit reed hij niet uit. Bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ondertekende hij een contract voor twee seizoenen.