Canadese klassementsrenner weet nog niet welke grote ronde hij zal rijden: "Alles hangt er vanaf of er een quarantaine zal zijn voor de Olympische Spelen"

Michael Woods maakte de overstap naar Israel Start-Up Nation en daar lijkt de Canadees een belangrijke rol te krijgen. Het is echter nog niet duidelijk aan welke grote ronde de klassementsrenner zal deelnemen.

Michael Woods wil er namelijk graag bij zijn op de Olympische Spelen, maar alles hangt er vanaf of er een quarantaine aan vooraf gaat. "Als er geen quarantaine is, zal ik sowieso de Tour de France rijden", vertelde Woods bij Cyclingnews.

"Als er wel een quarantaine is, wil ik wel een grote ronde in de benen hebben. Eventueel de Giro, maar het kan ook zijn dat ik naar de Tour de France ga en er dan vroeger uit zou stappen", legde de Canadees uit.

Maar dan is er natuurlijk nog Chris Froome. "Je wilt een renner als Chris niet in een nadeel brengen als hij in een goede positie staat in het klassement door een renner te verliezen. Het zou een risico zijn. We plannen dus verder als we meer zicht hebben op het feit of er een quarantaine zal zijn. Het is bijna onmogelijk om nu plannen op lange termijn te maken door het coronavirus", aldus Woods.