Gilbert zet zich in voor veiligheid in de koers en doet relaas van twee verschillende meetings: "Op zelfde golflengte"

De veiligheid in de koers, het is iets wat Philippe Gilbert enorm aanbelangt. Hij heeft natuurlijk zelf ook al pech gekend met enkele valpartijen. Gilbert is dan ook één van de renners die er mee aan sleurt om de veiligheid in de koers te verbeteren.

Veiligheid in het wielrennen was ook in 2020 weer een heikel thema. Onlangs is er ook een vergadering geweest onder de wielrenners om dit te bespreken, op initiatief van Philippe Gilbert en Matteo Trentin. "Het was voor het eerst in jaren dat een zestigtal renners de tijd vrijmaakten om samen te overleggen. Iedereen was blij dat we allemaal akkoord waren dat er iets moet gebeuren. Er was een goede energie. De meeting duurde een uur."

In tweede vergadering bleven maar paar mensen meer over

Er was reden tot optimisme, al was die wel van korte duur. "Na afloop had ik een goed gevoel. De energie zat goed, er werd tijd gemaakt voor het overleg. In een tweede vergadering later zouden we opnieuw samen spreken, maar dan was het terug zoals vroeger. Er bleven maar een paar mensen meer over. Het was terug zoals normaal, zeg maar."

Een teken aan de wand? Gilbert blijft positief en hoopt dat na jaren discussiëren over de veiligheid het moment daar is om nu echt verandering te brengen. "Het is nooit gemakkelijk om iets te veranderen. Ik denk wel dat renners, teams, organisatoren en UCI nu op dezelfde lijn zitten. Dat is anders dan voordien. We zitten op dezelfde golflengte, dat doet mij denken dat het nu beter kan worden. We moeten hiermee doorgaan."