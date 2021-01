Wout van Aert onder de indruk van zijn nieuwe fiets: "Wat een monster"

Na zijn overwinning in het veld in Mol heeft Wout van Aert de reis gemaakt naar Spanje, waar hij op stage is met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. Liever had hij zijn echtgenote Sarah en zoon Georges nu niet achtergelaten, maar ondertussen staat het vizier weer op koersen.

Dat blijkt uit zijn gegevens op Strava. Wout van Aert heeft in Spanje al een eerste rustig trainingstochtje gemaakt. Een kort ritje van 28,17 km was het aan een gemiddelde snelheid van 31,1 km per uur. NIets speciaals zou je denken, ware het niet dat Van Aert op een nieuwe fiets reed.

In het veldrijden rijdt hij vooralsnog op een oude Bianchi-fiets, die dan gespoten is in de geel-zwarte kleuren van Jumbo-Visma, omdat de nieuwe fietsleverancier Cervélo nog geen crossfiets af heeft. De fiets voor de weg is wel al klaar.

CERVELO S5

De fiets voor de weg daarentegen, die is wel helemaal af. "Mijn eerste rit met mijn Cervélo S5 met dura-ace c60 wielen", schrijft Van Aert bij zijn gegevens op Strava. We mogen verwachten dat hij gaat vlammen, want hij is alvast helemaal in de wolken met zijn nieuwe fiets. "Wat een monster", voegt Van Aert er aan toe.