Zdenek Stybar maakt doelen bekend voor komend seizoen: "Het WK-parcours in België ligt mij wel"

Zdenek Stybar maakte zijn plannen bekend op de website van Deceuninck–Quick-Step. "Nu ik aan mijn elfde seizoen met Deceuninck - Quick-Step begin, zijn de verwachtingen hetzelfde als vorig jaar: een goede start van het seizoen en zo doorgaan tot in Parijs-Roubaix", vertelde de renner.

Vooral in het WK lijkt Stybar wel geïnteresseerd te zijn. "Ik wil ook naar de Olympische Spelen gaan en deel uitmaken van het team voor het wereldkampioenschap. Het parcours in België ligt mij wel", aldus Stybar.

“Looking forward to the Classics, Olympics and Worlds!”@zdenekstybar outlined his goals for his 11th season with Deceuninck - Quick-Step: https://t.co/4ty3Dny1L9

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/DVF6RQLILH