🎥 "Met overmacht": beste maatjes Wellens en De Gendt rijden samen als winnaars over de 'finish' op Lottostage

Bij één van de drie groepen op stage bij Lotto zijn Tim Wellens en Thomas De Gendt kamergenoten. Zij zijn nog altijd goede vrienden en kunnen ook een behoorlijk stukje fietsen. Dat hebben ze hun ploegmaats nog eens laten zien in een ludiek wedstrijdje.

Ze hielden een koersdag bij Lotto Soudal: een groepje van klassieke renners moest het opnemen tegen een groepje klimmers. Tim Wellens en Thomas De Gendt zaten in dezelfde groep en deden het op de beklimming Val d'Ebo voortreffelijk.

Geen enkele andere ploegmaat was in zicht toen Wellens en De Gendt samen naar boven klauterden en over de denkbeeldige 'finish' reden. Daar mochten ze dan ook samen het zegegebaar maken, alvorens te poseren voor de foto van de winnaars.

Winnen is natuurlijk het beste gevoel dat er is voor een topsporter. Als de manier waarop er ook mag zijn, is het ook mooi meegenomen. "Dat is wat ze noemen: met overmacht", laat Thomas De Gendt nog weten op Twitter.