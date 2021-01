Groupama-FDJ bevestigt: spurtbom Démare moet in Tour voor ritzeges zorgen, Pinot mikt op andere grote ronde

In de Franse media deed het al de ronde wat Groupama-FDJ van plan was met speerpunten Démare en Pinot. Het zou Démare naar de Tour sturen en Pinot naar de Giro. Dat heeft de Franse formatie nu ook bevestigd op zijn ploegvoorstelling.

Het is dus officieel: Groupama-FDJ gaat in de Tour in de eerste plaats op zoek naar ritzeges met Arnaud Démare. Die kende een uitstekend 2020, maar mocht niet meer naar de Tour en ging naar de Giro, waar hij overigens de puntentrui zou veroveren. De ploeg wilde immers met Pinot in Frankrijk voor het klassement gaan, maar die zakte compleet door het ijs.

Dit jaar zijn de rollen dus omgekeerd. Het is Démare die naar de Tour gaat. Als hij daar een even hoog niveau haalt, moet hij voor één of meerdere ritzeges kunnen zorgen. Daarnaast hoopt Groupama-FDJ ook in de bergen nog wel goed voor de dag te komen. David Gaudu mag nu zijn potentieel tonen.

DERDE DEELNAME AAN GIRO VOOR PINOT

Thibaut Pinot verschijnt dus niet aan de start in de Tour, maar gaat voor de derde keer in zijn loopbaan deelnemen aan de Giro. In 2017 eindigde Pinot al eens vierde in de Ronde van Italië.