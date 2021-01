Het serieuzere werk: Wout van Aert pakt uit met ochtendrit van bijna vijf uur

Op stage met zijn ploeg Jumbo-Visma is Wout van Aert aan het echte werk begonnen. Na zijn overwinning in de veldrit in Mol maakte hij de oversteek en werkte hij eerst een bescheiden en kort ritje af. Tijd om een tandje bij te steken.

Dat heeft Wout van Aert ondertussen zeker en vast gedaan, als je je baseert op de cijfers op Strava. Hij heeft een trainingstocht afgelegd van 163,87 kilometer. Naar eigen zeggen was het een ochtendrit. Eentje die toch meerder uren in beslag nam. HOOGTEVERSCHIL VAN 2547 METER Van Aert zat immers 4 uur, 56 minuten en 35 seconden op de fiets tijdens deze rit. Stevig voor een ochtend. Er werd in totaal ook nog eens een hoogteverschil overbrugd van 2547m. Zo werd het een rit aan een gemiddelde snelheid van 33,2 kilometer per uur. Van Aert was onder andere samen met Robert Gesink op pad. In de loop van de stage zullen er nog wel enkele pittige trainingstochtjes volgen.