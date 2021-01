Jan Bakelants maakt zich op voor terugkeer naar de Tour: "Ik kan meer dan gewoon maar meedoen"

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux rijdt dit jaar in de WorldTour en dus ook Jan Bakelants. Die gaat na zijn periode bij AG2R dus mogelijk opnieuw deelnemen aan de Tour. Bakelants is nu al klaar om vrank en vrij voor de aanval te kiezen.

Bakelants kreeg op stage het bezoek van Sporza. "Ik kijk er enorm naar uit om terug te keren naar de Tour", vertelt hij. "Zelf ben ik ervan overtuigd dat ik nog altijd de kwaliteiten heb om daar te presteren, ik kan meer dan gewoon maar meedoen."

ALLES OPOFFEREN

In zijn AG2R-jaren moest Bakelants zich altijd uit de naad werken voor kopman Bardet. "Ik heb dat altijd met plezier gedaan. Maar aan de start was Bardet nooit genoeg favoriet om te zeggen dat we er alles zouden voor opofferen. Toch deden we dat. Dat is jammer, want de Tour is de mooiste koers van het jaar."

En in die mooie wedstrijd wil je natuurlijk ook wel eens je eigen ding doen. "Het is 1.000 keer mooier om voluit te mogen aanvallen in de bergen dan te moeten rijden voor iemand die heel misschien op het podium zal staan."