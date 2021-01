Ploeg geeft update over Baptiste Planckaert: volledig voorjaar ziet hij aan zijn neus voorbijgaan

Baptiste Planckaert had onlangs op sociale media al aangegeven dat hij onder het mes was gegaan voor aanhoudende problemen met zijn knie. Zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux komt nu naar buiten met een medische update: Planckaert mist het voorjaar.

Er wordt onder andere uitgelegd hoe de nieuwe ploeg van Planckaert met zijn blessure is omgegaan. "In eerste instantie kozen we in samenspraak met Dokter Steven Claes voor een conservatief beleid", zegt ploegdokter Simon Verdonck. "De pijn bleef alsnog aanhouden, waardoor heelkunde de enige oplossing bleek."

EVOLUTIE PIJNGRAAD

Dat betekent zoveel als opereren. "Dr. Claes heeft vorige vrijdag bij Baptiste een release van het prepatellair frictiesyndroom uitgevoerd. In de eerste twee weken na de operatie moet de belasting op de rechterknie beperkt worden. Het hernemen van fietstrainingen zal afhankelijk zijn van de evolutie van de pijngraad."

"Door deze blessure had ik de plannen om vanaf de seizoensstart op niveau te zijn al opgeborgen", erkent Planckaert. "Uiteindelijk moet ik het voorjaar zelfs missen! Ik probeer de komende weken, in afwachting van mijn eerste fietsrit, mijn gedachten wat te verzetten."