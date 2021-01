Grote zorgen om Elia Viviani? Italiaanse renner zou onderzocht zijn op hartproblemen

Na een matig eerste seizoen bij Cofidis lijkt ook het tweede jaar van Elia Viviani bij de Franse formatie slecht te beginnen. Helaas heeft dat te maken met de gezondheid van de Italiaanse wielrenner. Er zijn immers vermoedens dat hij last heeft van hartproblemen.

Cofidis is op stage in Benidorm en aanvankelijk was Viviani daar ook van de partij. Volgens La Gazzetto dello Sport zou hij zondag tijdens een trainingstocht een onregelmatige hartslag gevoeld hebben. Vervolgens werd naar verluidt het zekere voor het onzekere genomen.

OPERATIEVE INGREEP

Een dokter stuurde hem naar het ziekenhuis, waar de wielrenner verder onderzocht is. Er zou zelfs een kleine operatieve ingreep hebben plaatsgevonden om de elektrische activiteit van de hartspier te onderzoeken. Viviani zou het ziekenhuis wel snel mogen verlaten.

Op de eerste uitslagen van het onderzoek is het nog wachten. Hopen maar dat er goed nieuws volgt en er geen ernstige problemen worden vastgesteld.