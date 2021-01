Naesen ziet kansen stijgen: "Sprinten tegen Wout en Mathieu gaat niets veranderen, wel makkelijker sprint te ontlopen"

Heel wat schoon volk komt de klassiek kern van zijn ploeg versterken, logisch dus dat Oliver Naesen wel zin heeft in het nieuwe wielerseizoen. Hij denkt niet dat het voor zichzelf nog moeilijker wordt met Greg Van Avermaet als ploegmaat, integendeel.

Oliver Naesen was lang de Belg waar het meeste van verwacht werd bij AG2R. Een status die hij nu op zijn minst deelt met iemand anders. "De komst van Greg doet wel wat", geeft Naesen aan bij Sporza. "Hij heeft toch een zekere vedettenstatus en dat vinden ze hier leuk. Je merkt dat ze heel beleefd en bedeesd met hem omgaan."

De vraag is natuurlijk: wat betekent dit voor het sportieve aspect? "Ik ben heel eerlijk als ik zeg dat ik voorlopig enkel het positieve zie in de komst van Greg Van Avermaet. Toen ik einde contract was, vroegen ze mij hoe ik het beter kon doen in de klassiekers. Ik kon naar een sterkere ploeg gaan of alleen blijven proberen en hopen dat de rest slechter wordt. De ploeg heeft die vraag voor me opgelost door veel sterke renners aan te trekken."

Op het vlakke moeten we nu met meer zitten

Met een pionnetje extra in de finale van de klassiekers stijgen de kansen om het af te maken, is de redenering. "De beslissing valt vaak op het vlakke en daar moeten we nu met meer zitten. Sprinten tegen Wout van Aert of Mathieu van der Poel gaat niets veranderen met Greg erbij, maar het is wel gemakkelijker om de sprint te ontlopen met twee."