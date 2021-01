Vlaamse Sportfederatie trekt aan alarmbel na valse start nieuw systeem voor verenigingswerk

De Vlaamse sportclubs zagen in volle coronatijden ook nog eens de regeling rond het verenigingswerk in het gedrang komen. Daarom werd een nieuwe wet in het leven geroepen, die op 24 december in het Belgisch Staatsblad stond. Blijkbaar zijn er wel enkele minpunten mee gemoeid.

De Vlaamse Sportfederatie doet bij monde van voorzitter Koen Umans beklag. Naast de 10% solidariteitsbijdrage, die de sportclub volgens de nieuwe wet moet dragen, wordt een verenigingswerker zelf ook nog eens belast met 10% fiscale lasten op zijn inkomsten. "Het is een slag in het gezicht van de vele Vlamingen die hun vrije tijd opofferen om kwalitatieve trainingen te geven in sportclubs", zegt Koen Umans.

Er is nood aan duidelijkheid voor de sportclubs. "Het platform is nog niet actief, waardoor aangiften van verenigingswerk nog niet kunnen gebeuren. Het Koninklijk Besluit dat o.a. de verhoogde maandelijkse maxima mogelijk moet maken, moet er nog komen. Daarnaast is het ook nog wachten op de publicatie van een modelovereenkomst. En dat allemaal terwijl de nieuwe regelgeving al sinds 1 januari van kracht is."

BETAALBARE, DEFINITIEVE REGELING GEVRAAGD

De huidige regeling is voor maximaal 1 jaar geldig. De Vlaamse Sportfederatie roept minister Vandenbroucke met aandrang op om zeer snel werk te maken van een definitieve regeling die werkbaar en betaalbaar is voor de sportsector. Koen Umans: "We hopen snel het overleg op te starten. Tegen de zomer van 2021 verwachten we duidelijkheid over de piste die zal gevolgd worden, zodat alle praktische voorbereiden tijdig kunnen gebeuren."