Belgische jongeling van Lotto-Soudal heeft duidelijke doelen voor 2021: "Zo'n koers moet me zeker liggen"

Florian Vermeersch is een man van vele talenten. Hij combineert momenteel universitaire studies met een profcontract bij Lotto-Soudal. En hij heeft ook de nodige ambities, zoveel is duidelijk.

Vermeersch reed vorig jaar een prima debuutjaar bij de profs en wil zich nog meer specialiseren in het Vlaamse werk in 2021.

Zelfvertrouwen

"Ik heb vertrouwen in mezelf en ik heb een goede voorbereiding achter de rug", aldus Vermeersch bij Sporza.

"Ik krijg een vrije rol in de klassiekers, een koers als Dwars door Vlaanderen is ideaal om me te tonen. Wat het in de grote klassiekers wordt? Dat zal afhangen van mijn prestaties in de wedstrijden ervoor."