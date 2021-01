Eerste lange solo op de weg uit 2021 een feit: Durbridge rijdt bijna 80 kilometer voorop en wint opener Australisch event

Met Luke Durbridge heeft voor het eerst een gekende naam uit het profwielrennen een wegkoers gewonnen in 2021. Het was meteen ook een straf nummer, want hij liet al zijn collega's al wel heel vroeg achter. De aankomst bereikte hij met meer dan twee minuten voorsprong.

Dit verwezenlijkte Durbridge in de eerste rit van het Santos Festival, de wedstrijd die in het leven werd geroepen als vervanging van enkele Australische koersen die van de kalender vielen door corona. Er mag wel geen internationaal peloton aan de start komen zoals dat het geval had geweest in pakweg een Tour Down Under. Enkel renners van het continent mogen meedoen. Team BikeExchange, de opvolger van Mitchelton-Scott, was de enige WorldTour-ploeg aan de start. Er rustte dus wel wat druk op het team en Durbridge koos op de eerste passage op Menglers Hill al om er vandoor te gaan. POSITIES 1 EN 3 VOOR BIKEEXCHANGE De Australiër zou de rest niet meer terugzien. Durbridge won de eerste rit van het Santos Festival met een voorsprong van 2'24" op Raphael Freiensten. Die won het spurtje voor de tweede plaats voor Damien Howson, een ploegmaat van Durbridge.