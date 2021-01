Piva heeft bij Wanty-Gobert aandacht voor het menselijke en opgetogen over waarden: "Kan alleen goed voorteken zijn!"

Valerio Piva is al jaren een bekende naam in het wereldwereldje. Vanaf 2014 was hij actief binnen de ploegleiding van BMC en dan later van CCC. De licentie van die ploeg ging naar Wanty-Gobert en dus zet Piva nu daar mee de lijnen uit.

Piva komt dus voor het eerst in jaren bij een andere ploeg terecht. "Wat me meteen opviel, was de familiale sfeer bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Ik had het al vaker horen zeggen, maar nu ook zelf kunnen ondervinden dat dit is wat het team echt uniek maakt. De personen die aan de basis van de structuur liggen, hebben een lange weg afgelegd om op het niveau te geraken waar ze nu zijn."

Piva kan zich zelf ook wel vinden in de menselijke benadering die er heerst. "We werken met atleten, die vooral ook mensen zijn. Het is belangrijk dat zij zich goed voelen waar ze zijn. Uiteraard moeten onze atleten prestaties leveren, maar ik ben ervan overtuigd dat we ver kunnen geraken indien iedereen zich goed in zijn vel voelt bij ons team."

MEESTE RENNERS IN GOEDE VORM

De data waarover ze beschikken zijn alvast positief. "Onze Performance Manager Aike Visbeek, Frederik Veuchelen en andere trainers analyseren dagelijks de cijfers die onze renners tijdens de trainingen en testen produceren. Ze vertrouwden me toe dat de meesten onder hen in zeer goede vorm verkeren en zelfs hun beste waarden sinds jaren bereiken. Dit kan alleen maar een goed voorteken voor de seizoensstart zijn!"