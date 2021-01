Jolien D'hoore houdt er na dit seizoen mee op

Jolien D'hoore is bezig aan haar laatste koersen. Na dit jaar zet ze een punt achter haar professionele carrière als wielrenster.

D’hoore heeft een carrière van 15 jaar bij elkaar gereden. Ze wil van haar laatste jaar genieten en toewerken naar de Olympische Spelen in Tokio.

“Ik wil de dagen niet aftellen van elke koers die ik nog doe”, vertelt ze aan Cyclingnews. “Ik wil plezier maken en samen met mijn team het beste van elke koers maken. Ik ben trots om deel uit te maken van Team SD Worx en geef het beste van mezelf in elke kans die ik krijg.”

D’hoore zet vooral in op de klassiekers. “Dat is de bedoeling. Het is heel moeilijk om je gedacht te zetten op één wedstrijd. We hebben een sterke ploeg en moeten kijken wat we kunnen bereiken.”

Haar aandacht gaat vooral naar de Driedaagse Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem, omdat dit vlakkere koersen zijn. Maar waarom niet dromen van de Omloop Het Nieuwsblad en Paris-Roubaix?