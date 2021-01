Tom Boonen openhartig: "Ik had niets anders verwacht van Wout"

De contractverlenging van Wout van Aert bij Jumbo-Visma is voor Tom Boonen een logische keuze. Enkele teams hadden misschien wat interesse, maar niemand verwachtte een overgang.

Tom Boonen vindt de contractverlenging heel normaal. “Ik had niets anders verwacht. Wout heeft er zijn plaats gevonden, dan is het zéér verstandig om te blijven. Het is nooit nuttig om andere oorden op te zoeken als er geen wrevel is.”

De contractverlenging kan zijn prestaties alleen maar in stijgende lijn zetten. “Met deze contractverlenging gunt hij zichzelf ook rust. Dat is belangrijker dan naar een andere ploeg te verkassen voor misschien meer geld”, zegt de analist van Het Laatste Nieuws.

Interesse van andere ploegen was er misschien, maar nooit concreet. “Ik hoorde van Wout dat hij een overstap nooit echt heeft overwogen. Zelf sprak hij met niemand. Z’n management waarschijnlijk wel, maar de intentie om te vertrekken was er nooit.”