Vanthourenhout gelooft dat Belgen indien mogelijk in Overijse al iets doen voor Van Aert: "Appreciatie veel te groot"

Sven Vanthourenhout maakte onlangs zijn selectie voor het WK veldrijden bekend. Wout van Aert is daar de uitgesproken kopman. De laatste naam op het lijstje van de bondscoach is die van Tim Merlier. Die kan wel enkel mee als Van Aert de Wereldbeker wint.

Het ziet er op dat vlak niet zo slecht uit. Van Aert leidt in de stand van de Wereldbeker met 125 punten. Dat zijn er 15 meer dan Mathieu van der Poel, met nog één manche te gaan. Die wordt komende zondag in Overijse verreden.

Gaan de Belgische crossers zondag dan al een inspanning doen voor Van Aert en zo ook Merlier richting WK duwen? "Ik ben inderdaat van overtuigd dat ze wel zullen proberen om Wout aan de Wereldbekerzege te helpen", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. "De appreciatie voor Wout is veel te groot om dat niet te doen. Hij heeft al heel wat betekend voor het Belgische veldrijden."

TEGENSTANDER VAN DER POEL

Het hangt natuurlijk niet puur alleen af van wat de Belgen doen. "We weten natuurlijk met welke tegenstander te maken hebben. Niet te vergeten dat het nog altijd om Mathieu van der Poel gaat", spreekt Vanthourenhout zijn respect uit voor de huidige wereldkampioen. In dat opzicht is er al zeker één gelijkenis tussen de Wereldbekermanche in Overijse en het WK in Oostende later deze maand.