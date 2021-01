Wout van Aert laat zich uit over het stoppen van Tom Dumoulin: "Ik denk dat hij een heel moeilijk jaar achter de rug heeft" en "Ik hoop dat het goed komt"

Tom Dumoulin gaat tijdelijk stoppen met wielrennen. De Nederlander heeft het nieuws aangekondigd op de website van Jumbo-Visma. Zijn ploegmaat Wout van Aert laat zich nu uit over de keuze van Dumoulin.

Wout van Aert vertelde het na de cross in Hamme bij Sporza. "Ik denk dat hij een heel moeilijk jaar achter de rug heeft. Wij merkten in de ploeg vorig jaar dat het met ups & downs was, maar ik snap wel dat veel mensen verrast zijn door deze beslissing", aldus van Aert.

Onze landgenoot hoopt dat het goed komt met zijn ploegmaat. "Hij blijft een kampioen en ik hoop dat deze beslissing kan helpen om sterker terug te komen. Wat nu met hem gebeurt, gun ik hem niet en ik hoop dat het goed komt met hem", legde van Aert uit.

Klassiekers

Normaal had Wout van Aert op Tom Dumoulin kunnen rekenen in het voorjaar, maar de plannen lijken dus in het water te vallen. "Ik denk dat de ploeg hem in de klassiekers wilde laten rijden, zodat hij een nieuwe uitdaging had. Ik keek er naar uit om samen met hem de klassiekers te rijden, maar het ziet er nu dus niet goed uit."