Marcel Kittel herkent situatie van Dumoulin: "Ik weet hoe moeilijk het is"

De kans bestaat dat de wielerwereld met Tom Dumoulin een groot wielertalent verliest. De Nederlander heeft een pauze ingelast om alles op een rijtje te zetten. Marcel Kittel herkent de situatie van de Nederlander, hij zat een tijdje geleden in hetzelfde parket.

Dumoulin en Kittel reden in het verleden nog samen bij Argos/Giant-Shimano, waar de Nederlander deel uitmaakte van de sprinttrein voor Kittel. In 2019 zette Kittel een punt achter zijn carrière omdat hij het niet meer kon opbrengen om profrenner te zijn.

"Ik heb Tom Dumoulin altijd bewonderd voor zijn sterkte op en naast de fiets. Het is zeer jammer dat hij besloten heeft om een time-out in te lassen maar hij moet voor zichzelf uitmaken wie hij is en wat hij wil", klinkt het op Instagram bij Kittel.

"Ik weet vanuit mijn persoonlijke ervaring hoe het voelt en hoe moeilijk het is wanneer je twijfelt. Alleen de tijd zal antwoorden geven en ik hoop dat die voor Tom snel zullen komen. Tot dan, wens ik hem alle sterkte toe die hij ook op de fiets. Het is een reis met een onbekende bestemming maar een heel belangrijke levensles om je innerlijke kompas terug te vinden", besluit hij.