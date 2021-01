Meteen Belg op het podium in eerste koers op Europese bodem

In Valencia is met de Classica Comunitat Valenciana de eerste koers van 2021 op Europese bodem gereden. De overwinning was voor de Fransman Lorrenzo Manzin. Amaury Capiot (archieffoto) eindigde op de derde plaats.

De Classica Comunitat Valenciana is een laag gerangschikte wedstrijd op de wielerkalender. Onder meer Visconti, Lobato en Jetse Bol stonden er aan de start. Amaury Capiot verdedigde er de kleuren vr zijn nieuwe ploeg Arkea-Samsic. Ondanks dat Capiot een van de betere sprinters aan de start was, ging de Fransman Lorrenzo Manzin dus met de overwinning lopen. Op de tweede plek eindigde Mikel Aristi. #ClassicaCV1969: Gran inicio de temporada, con un

top 5 para nuestro @EnriqueSanz89

La victoria ha sido para Manzin (TDE) pic.twitter.com/VaCygaIKKI — Equipo Kern Pharma (@EqKernPharma) January 24, 2021