Ploegleiding Jumbo-Visma niet verrast met keuze Dumoulin: "Hadden eerder al professionele hulp gezocht voor hem"

Jumbo-Visma heeft nog niet veel plezier beleefd aan het aantrekken van Tom Dumoulin. De Nderlandse ronderenner kreeg een riant salaris en zou er in 2021 opnieuw staan, maar de Nederlander last een pauze in. Toch kan de ploegleiding begrip opbrengen voor de beslissing van de kopman.

"De mens gaat boven de atleet. We hebben veel gepraat en hem ook professionele hulp aangeboden. We gaan een hele goede renner voor een onbepaalde periode moeten missen", vertelt sportief directeur Merijn Zeeman.

"Als het plezier wegvloeit bij de basis, het genieten van trainingsritjes, komt het punt dat je je afvraagt of je het nog wel wil. We zijn heel hard met Tom aan de slag gegaan en hij wist niet of hij het nog wel wou. We hebben er geen einddatum op geplakt want dat is zelden goed in zulke situaties", gaat hij verder.

Een gevolg op sportief vlak is dat iemand de plaats van Tom Dumoulin zal krijgen bij wedstrijden zoals de Tour de France. "Er komen inderdaad plekjes vrij in mooie wedstrijden, waardoor anderen een kans zullen krijgen. De mens Tom neemt een break, we zullen bekijken hoe we daarmee aan de slag gaan."