Aanrijding met een hond zadelt tijdrijder op met gebroken been en gemiste seizoensstart: "Geluk dat ik niet meer mis"

Niet enkel valpartijen in de koers, maar ook pakweg een aanrijding met een hond kan een enorme impact hebben op een wielrenner. Vraag dat maar aan Will Barta. De Amerikaanse tijdrijder heeft zijn been gebroken nadat hij in december in botsing kwam met een hond.

De diagnose was niet mals: er werd een beenbreuk vastgesteld. Het herstel verloopt wel goed, maar Barta zal toch het begin van het seizoen moeten missen. Dat vertelt hij aan VeloNews. "Ik maak elke dag progressie, dat is leuk om te zien. Ik heb al op de hometrainer kunnen zitten en ik heb het gevoel dat ik op weg ben naar een volledig herstel." Dat is het goede nieuws. Blijft wel een feit dat hij er niet zal bij zijn tijdens de eerste koersen van het seizoen. "Hoewel ik heel ontgoocheld ben over deze blessure, weet ik ook dat ik geluk heb dat ik hopelijk niet meer van het seizoen mis", is het glas voor de voormalige CCC-renner en nieuwkomer bij EF-Nippo halfvol. EEN TECKEL Vorig jaar zorgde hij bijna voor een verrassing in de Vuelta door in een individuele tijdrit op slechts één seconde van Primož Roglič te stranden. Barta komt ook nog eens terug op het ongeval dat hem momenteel aan de kant houdt. "Een teckel kwam recht voor mij uit het bos gelopen. Ik remde hard om de hond te proberen te ontwijken en ging jammer genoeg onderuit. Het was een val aan lage snelheid, maar ik kon niet meteen weer rechtstaan."