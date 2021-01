BOIC vraagt 400 tot 500 vaccins voor 130 atleten: Regering wil uitleg

Tokio 2021 is nog enkele maanden van ons verwijderd, maar naast het sportieve is ook de honger naar het vaccin heel groot richting Olympische Spelen.

Het BOIC verwacht met 130 atleten richting Japan te trekken. “Toch hebben we 400 tot 500 vaccins aangevraagd”, zegt Johan Bellemans, hoofdarts van Team Belgium, aan Het Nieuwsblad. “We hebben onze vraag bewust breed gemaakt, zodat in het ideale scenario iedereen die met onze atleten in contact komt, gevaccineerd is.”

Volgens het IOC moeten atleten geen voorrang krijgen. Het BOIC wil wel snel duidelijkheid over de datum waarop gevaccineerd kan worden. Bellemans ziet de atleten graag gevaccineerd worden bij de groep van personen met een essentiële maatschappelijke en/of economische functie’.

Al is daar toch wel behoorlijk wat bedenking bij. Ook omdat het BOIC de volledige entourage, goed voor 400 tot 500 personen, vaccineren om één grote bubbel te verkrijgen.

“De bevoegde politieke instanties hebben ons wel gevraagd hen een aantal argumenten te bezorgen waarom we denken dat we tot die categorie behoren”, vult Matthias Van Baelen, de woordvoerder van het BOIC, aan. “Het is ook logisch dat het Overlegcomité daarover gaat. Zodra we groen licht krijgen, kan het snel gaan.”

Ook de atleten zelf hebben veel vragen bij de vaccinaties. “Wanneer kunnen we beginnen met vaccineren? Ook omdat ze horen dat in andere landen binnenkort met de vaccinatie van atleten wordt gestart. Die geruchten circuleren natuurlijk”, besluit Bellemans.