De Bar Vélo van Deceuninck-Quick.Step is terug: "De perfecte beloning na of tijdens een trainingsrit"

De januarimaand is de periode van de trainingskampen. Bij Deceuninck-Quick.Step hoort daar ook de Bar Vélo bij, een eigen mobiele koffiebar. Die was er vorig jaar al bij op stage en keerde ook in 2021 terug. Tot tevredenheid van onder andere Kasper Asgreen.

Het concept is als volgt: in de omgeving van waar de renners van Deceuninck-Quick.Step aan een ritje bezig zijn, wordt een mobiele koffiebar opgesteld: de Bar Vélo. Daar kunnen de renners dan achteraf terecht om een kopje koffie te drinken of zelfs hun eigen koffie proberen te maken. Onder de Spaanse zon dan nog wel. De Bar Vélo heeft overigens een nieuw design gekregen. De grootste coffee lovers binnen de ploeg zijn Kasper Asgreen en Zdeněk Štybar. De Deen en de Tsjech zijn dus ook de grootste fans van dit initiatief. PERFECTE BREAK De Deense kampioen Asgreen geeft volmondig zijn goedkeuring. "Ik hou zelf enorm van koffie. De Quick-Step Floors Bar Vélo is echt de perfecte beloning na of tijdens een trainingsrit. Een kopje Wolfpack-koffie is de perfecte break."