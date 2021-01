Minder koers heeft gevolgen: "Goed nieuws voor de fans, minder voor de renners"

Heel wat voorbereidingskoersen vallen door de coronapandemie uit de kalender. Dat zorgt bij heel wat ploegen voor de nodige problemen.

Heel wat renners zien hun koersen geschrapt worden. Minder wedstrijden betekent ook aanpassingen in de selecties. "Wij gaan rapper een ploeg met meer toppers sturen", zegt Tom Steels, ploegleider van Deceuninck-Quick.Step aan HLN. "Je wil als team toch graag zo snel mogelijk scoren."

En die keuzes zijn niet zo simpel te maken. "Je wil de klassieke coureurs zeker laten koersen, maar ook de mannen die op Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico mikken. De renners voor de grote rondes zullen misschien iets langer moeten wachten. En je wil de jonge gasten toch ook wedstrijden laten rijden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen."

Heel wat koersen werden door die sterke bezetting enorm zwaar voor de deelnemende renners. "Dat gaat nu opnieuw zo zijn", zegt Steels nog. "Het niveau zal héél hoog liggen. Ze staan allemaal te springen. Als de toppers samenkomen, heeft dat gevolgen. In augustus zag je het peloton in vijf stukken breken op de eerste beklimming, terwijl dat normaal maar op col drie of vier gebeurt. Puur omdat er zo hard gereden werd. Ik heb goed nieuws voor de fans: zij krijgen straks topsport te zien."