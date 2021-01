Philippe Gilbert kent zijn eerste wedstrijden: na Frans drieluik ook de Omloop op zijn programma

Hoe zijn herstel zou evolueren, zou ook het programma van Philippe Gilbert bepalen. Het eerste deel van zijn programma in 2021 is nu alvast bekend. Onder andere de Omloop Het Nieuwsblad maakt daar deel van uit. Dat wordt zijn tweede eendagskoers.

Lotto Soudal heeft aangekondigd wat de eerste vier wedstrijden van Philippe Gilbert in 2021 zullen worden. Hij komt deze maand nog in actie. Op 31 januari zal hij deelnemen aan de GP Marseillaise. Ook zijn eerstvolgende koersen vinden in Frankrijk plaats. Dat zijn wel rittenkoersen. Gilbert komt immers aan de start van de Ster van Bessèges en de Ronde van de Provence.

De Ster van Bessèges gaat door van 3 tot en met 7 februari, de Ronde van de Provence zal van 11 tot en met 14 februari verreden worden. Nadien tekent Gilbert dus present voor het Vlaamse openingsweekend. Op 27 februari zal hij de Omloop Het Nieuwsblad rijden.

Een verrassing is dat niet, want de vorige zes jaar reed Gilbert ook altijd de Omloop. In vier van die zes edities finishte hij overigens in de top tien.