Comeback van Mark Cavendish bij Deceuninck-Quick.Step komt er in principe op Valentijnsdag

De liefde tussen Mark Cavendish en de ploeg van Patrick Lefevere is nog lang niet voorbij. Symbolisch dan ook dat de eerste koers waarin de Brit terug het truitje van Quick.Step zal dragen op het programma staat op 14 februari. Al is het altijd met twee woorden spreken.

De organisatie van de Clásica de Almeria heeft enkele namen gelost die aan de start van de wedstrijd zullen komen. Voor Deceuninck-Quick.Step is Mark Cavendish daar ook bij. Dat zou dus de eerste koers moeten worden waarin Cav zijn oude, nieuwe ploeg zal vertegenwoordigen.

Wel hopen dat er in de komende twee weken dan geen afgelasting uit de bus komt. Want verschillende wielerwedstrijden in Spanje, en andere landen in Zuid-Europa, zijn al ofwel geannuleerd ofwel uitgesteld door het coronavirus.

OOK ACKERMANN EN DUPONT AAN DE START

De Clásica de Almeria is een koers voor sprinters. Andere namen waar de organisatie ook op rekent zijn bijvoorbeeld de Duitser Pascal Ackermann en onze landgenoot Timothy Dupont.