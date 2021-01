Een kwartier wereldkampioen: "Ik heb geen gelijk gekregen en ook geen ongelijk"

Een kwartier lang was Nils Eekhoff wereldkampioen bij de beloften. De jury had hem gediskwalificeerd voor stayeren achter een auto, maar dat vocht hij aan bij het CAS. Die gaven hem echter ongelijk.

Eekhoff wou in beroep gaan, maar dat mag niet volgens de UCI-regels. Het CAS liet weten dat ze er niks aan kunnen doen. "Over de zaak zelf is het eigenlijk nooit gegaan", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Niet over de auto die op het parkoers stond en waar ik tegenaan ben gereden."

"Niet over de vraag of je als renner eerst medische hulp mag krijgen als je bent gevallen. Niet over de vraag hoe lang je mag stayeren. Niet over de vraag waarom de jury geen waarschuwing heeft gegeven, niet over de vraag waarom ze pas uren later een straf hebben uitgedeeld. Ik heb geen gelijk gekregen en ook geen ongelijk.’’

Eekhoff laat de zaak nu rusten: ,,Geen flauw idee eigenlijk. Ik ben er de afgelopen anderhalf jaar ook nauwelijks mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Ik vond het vooral belangrijk om te laten horen dat ik het er niet mee eens was, dat ze een belofterenner hebben gekozen om een soort voorbeeld te stellen. Want als je niks zegt, verandert er ook niks.’’