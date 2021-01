Geplaagde Lotto Soudal-renner mag 60(!) dagen na valpartij eindelijk uit ziekenhuis: "Het is zo'n opluchting"

Lotto Soudal laat via sociale media weten dat Malecki woensdag ontslagen is uit het ziekenhuis. Exact 60 dagen, twee volle maanden dus, nadat hij op training was ten val gekomen. Die hele tijd heeft hij in het ziekenhuis geleden. De opgelopen kwetsuren waren er dan ook naar: Malecki had een bekkenbreuk en een sleutelbeenbreuk opgelopen.

Nu is hij dus eindelijk weer thuis. "Het is zo'n opluchting om het ziekenhuis te kunnen verlaten. Ik ben blij dat ik weer herenigd ben met mijn familie." Malecki beseft wel dat dit niet betekent dat hij zeer gauw een wielerwedstrijd kan rijden. "De lange weg naar herstel kan nu echt beginnen."

💬Here's what Kamil told us: "It is such a relief to leave the hospital and I am really happy to be finally reunited with my family. The long road to recovery can really start now and I am aiming to come back stronger than I was before."



