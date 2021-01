Verhaal van Tara Gins is de hele wereld rondgegaan

Tara Gins die op het punt stond als ploegleider aan de slag te gaan bij een mannenploeg, maar uiteindelijk de job niet kreeg door een sexy fotoshoot: het was hét onderwerp dat vorige week en ook nog deze week voor ophef zorgde in de wielerwereld.

Uiteraard was het in België een thema dat veel aandacht kreeg, maar dat was ook het geval buiten de landsgrenzen. Engelstalige websites berichtten er zeker evenveel over als Nederlandstalige sites. De bekendste kranten pikten het verhaal op.

IN LA GAZZETTA EN NEW YORK POST

Zo stond er onder meer te lezen in La Gazzetto dello Sport en in The New York Post over wat Gins overkwam. Ook The Daily Mail, AS en Herald Sun schreven er over. Zo waren de lezers in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Australië ook helemaal mee.

Zelfs de Noorse en de Poolse pers had het over de voormalige wielrenster die een job niet kreeg omdat de teammanager vreesde voor negatieve effecten op vlak van sponsoring. Ga HIER nog eens naar de link op Wielerkrant en ontdek hoe het precies in mekaar zat.