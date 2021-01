Wellens volgt zelfde programma in seizoensbegin dan Gilbert en doet er dan nog Strade Bianche bij

Lotto Soudal heeft onlangs het programma van Philippe Gilbert vrijgegeven en doet nu hetzelfde met dat van Tim Wellens. Beide schema's lijken enorm veel op mekaar. De GP Marseillaise, de Ster van Bessèges en de Ronde van de Provence: het zijn drie Franse koersen die ze allebei zullen rijden.

Nadien komt de Omloop Het Nieuwsblad eraan, de opener van het Vlaamse wielerseizoen. Deze eendagskoers meegerekend zijn er dus al vier wedstrijden waar Gilbert zeker aan de start zal staan. In het geval van Wellens zijn er dat vijf.

Racing is almost back 😃@Tim_Wellens his 9️⃣th season as a pro at Lotto Soudal is about to kick off with the following races 👇



🇫🇷 @gplmarseillaise

🇫🇷 @Etoile_Besseges

🇫🇷 Tour de La Provence

🇧🇪 @OmloopHNB

🇮🇹 @StradeBianche #GPLM #EDB2021 #OHN #StradeBianche pic.twitter.com/OtWB3cesjn