Alvarado probeert straks haar wereldtitel te verlengen in het veld: "Die regenboogtrui is heel speciaal"

Het veldritseizoen werd gedomineerd door Lucinda Brand. De Nederlandse van de Baloise-Trek Lions won in november en december elke cross die er gereden werd. De afgelopen periode werd ze meer op haar plaats gezet door Alvarado, die net voor het WK haar topvorm gevonden lijkt te hebben.

Met een overwinningsweekend in Hamme en Overijse lijkt Alvarado alleszins helemaal klaar om haar wereldtitel bij de vrouwen te verlengen, iets dat de veldritfans eerder op het seizoen niet zagen gebeuren.

"Ik zou die regenboogtrui graag willen laten zien aan de fans. Ik heb er nu mee rondgereden maar de supporters konden niet komen kijken. Het was een vreemd jaar, maar ook wel heel speciaal jaar door die trui", klinkt het bij de Nederlandse.

Ze heeft het parcours al verkend en denkt dat de zandstrook het zwaarste gedeelte van het parcours is. "Bovendien verwacht ik opnieuw een Nederlands duel, al mogen we een Sanne Cant bijvoorbeeld niet afschrijven", beslluit de uittredende wereldkampioene.