Denise Betsema mag fier zijn na eerste WK-medaille: "Gemengde gevoelens omdat je dicht bij de titel komt"

Denise Betsema ging er als een raket vandoor in Oostende. Ze beheerste het door het zand rijden alweer uitstekend. Er waren ook wel lange looppassages en daar speelde haar knie bij momenten op. Ze pakte wel nog haar eerste WK-medaille bij de elite, enige fierheid is op zijn plaats.

Betsema ging er al vroeg in de wedstrijd alleen vandoor, zoals we al wel vaker van haar gezien hebben. "Het was niet echt een tactische keuze, maar ik hoopte wel om op die plek te aan te gaan. Ik was niet in staat om zo snel te blijven gaan. De meisjes kwamen veel sneller terug dan ik wilde. Dat was niet zo goed voor mij."

Al beklaagde Betsema zich die start niet. "Ik had niet het idee dat ik me opgeblazen had. Ik merkte dat ik bij het rennen een stuk minder snel was. Dat kwam echt wel door mijn knie." Door last aan haar knie was het veeleisend om op elke strook de strijd aan te gaan. "Daardoor had ik een verlies in snelheid."

Ik heb een heel mooi WK gereden

Wel reed de Nederlandse nog naar brons en dat is een resultaat dat mag gezien worden. "Het is mooi dat ik voor het eerst op een WK-podium stond, ik denk dat ik het ook zo moet bekijken. Je hebt natuurlijk gemengde gevoelens, omdat je dicht bij die titel komt. Ik heb een heel mooi WK gereden."

Een bronzen medaillewinnares uit Texel: dat is ook nog niet dikwijls voortgekomen in het grootste internationale kampioenschap. "Een medaille op een WK is iets waar je altijd van hebt gedroomd. Ik ben heel blij dat ik een bronzen plak mee naar het eiland kan nemen. Hopelijk komen er nog veel kansen voor om een mooie trui te veroveren."