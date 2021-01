Nibali start seizoen in Ster van Bessège na afgelasting Valencia

Vincenzo Nibali zag de Ronde van Valencia geschrapt worden omwille van het coronavirus en trekt daarom toch naar de Ster van Bessège.

Nibali zou met de Ronde van Valencia het nieuwe seizoen beginnen, maar na de annulering ervan maakte Trek-Segafredo bekend dat hij van 3 tot 7 februari de Ster van Bessège zal rijden.

Heel wat koersen zijn afgelast door de coronapandemie en daardoor is het voor veel teams uitkijken om hun programma’s genoeg gevuld te krijgen met alternatieve races.

Nibali gaf eerder al aan zowel de Giro als de Tour te rijden en dat als voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio.

“We bekijken het dag per dag, koers per koers”, zei Nibali aan La Gazzetto Dello Sport. De 35-jarige Siciliaan heeft niet bepaald één doel voor ogen. “Dat is een keuze die ik gemaakt heb.”