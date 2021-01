Teleurgestelde Van Aert had het voor één keer mentaal lastiger: "Alles verliep perfect tot aan die lekke band"

Het is een zilveren medaille geworden voor Wout van Aert op het WK veldrijden. Een kampioen als hij gaat natuurlijk altijd voor het hoogste. Dat zat er niet in. Mede door een lekke band en door het feit dat het mentaal lastig was om nadien te blijven achtervolgen.

"Alles verliep perfect tot aan die lekke band", doet Wout van Aert zijn verhaal. "Ik probeerde om nog terug te vechten. Ik kwam éénmaal dichtbij, maar maakte dan twee fouten. Ik wilde de kloof te snel dichtrijden en zat over de limiet. Op de brug verloor ik mijn ritme, daar ben ik veel tijd verloren. Nadien was het mentaal moeilijk."

In aanloop naar het WK werd Van Aert nochtans geroemd vanwege zijn mentale sterkte. "Elke koers verlies of win je op mentaal gebied. We zijn allemaal honderd procent voorbereid. Als er dan iets fout gaat, is het mentaal moeilijk om daar over te geraken." Had hij last van de druk in deze koers? "Druk is er altijd, maar de motivatie was hoog en dat is het belangrijkste."

Ik had de benen die ik wilde hebben

Over zijn aanpak had Van Aert geen spijt. "Het was zeker mijn tactiek om een goede start te nemen en Mathieu onder druk te zetten. Ik was echt goed, dat zag je in de eerste ronden. Ik had de benen die ik wilde hebben." Alleen leverde dat dus niet meer dan zilver op.

Hoe ziet Van Aert nu het volgende jaar in de cross? Gaat hij voor eenzelfde indeling? "Ik wil zeker zoveel mogelijk koersen rijden. Doordat het een kort en intens wegseizoen was, reed ik al sneller in het veld. Als alles normaal verloopt, zou het kunnen dat ik volgend seizoen later het veld in duik. Het doel is om altijd een degelijke voorbereiding te hebben op het WK veldrijden."