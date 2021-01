Trek-Segafredo bevestigt: Edward Theuns vergezelt Nibali en Pedersen in Frankrijk

Het was al bekend dat Vincenzo Nibali de Ster van Bessèges zou rijden na de afgelasting van de Ronde van Valencia. Ook voormalig wereldkampioen Mads Pedersen is daar één van de speerpunten van de ploeg en Bauke Mollema reist eveneens mee naar Frankrijk.

Ook voor Edward Theuns is er dus plaats in de selectie van Trek-Segafredo. De vorige deelname van Theuns aan de Ster van Bessèges dateert van 2019. Voorts vullen Alex Kirsch, Ryan Mullen en Mattias Skjelmose de selectie aan.

We’re pumped to start racing again at the 51st @Etoile_Besseges. 🤩

Our lineup revealed in our race preview below. 👇

🇫🇷 #EDB2021https://t.co/2DBMjtelH8