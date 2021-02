Victor Campenaerts begint na stage met Qhubeka optimistisch aan seizoen: "Vlaams openingsweekend zal speciaal zijn"

De ploegstage van Qhubeka ASSOS in Girona is afgelopen. Victor Campenaerts blikt alvast tevreden terug op het trainingskamp. De ploeg begint een hechte groep te vormen en Campenaerts kan uitkijken naar zijn eerste doel in het nieuwe seizoen.

Er is in Girona voldoende getraind en de weersomstandigheden waren nagenoeg ideaal. Altijd mooi meegenomen. "Ik heb veertig uur op de fiets gezet in tien dagen en het heeft slechts één dag geregend. We hebben dus veel geluk gehad", zegt Campenaerts daarover.

Veel nieuwe gezichten bij Qhubeka ASSOS, het nieuwe NTT. Ook liefst zestien nationaliteiten onder de renners, maar het lijkt wel te klikken. "Er heerste een goede sfeer, de training ging goed en ik denk dat we elkaar goed leren kennen hebben. De sfeer bij het laatste diner verschilde al enorm met die bij het eerste."

Ik stap positief het nieuwe seizoen in

Nu kan de focus echt gaan naar de koersen. "Ik stap positief het nieuwe seizoen in. Normaal ga ik bij mijn doelstellingen af op resultaten. Nu zal het anders zijn, want mijn eerste doel is het Vlaamse openingsweekend. Ik heb die koersen nog nooit gereden en woon bijna op het parcours. Het zal speciaal zijn voor mij. Ik wil aan die koersen een goed gevoel overhouden."