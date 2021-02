Belgische renner nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg: "Ik weet dat ik nog mijn waarde heb"

De eerste grote wedstrijden van het nieuwe wielerseizoen komen steeds dichterbij en dus wordt het moeilijker voor de renners die zonder contract zitten om nog een nieuwe ploeg te vinden. Eén van die renners is Julien Vermote.

In een interview bij Sporza vertelt Vermote dat hij nog steeds hoopt op het vinden van een nieuwe ploeg. "Ik ben nog altijd in orde en ik hoop dat een ploeg mij nog zal oppikken. Ik ben niet iemand die gewoon de hoop zou komen opvullen, want ik weet dat ik nog mijn waarde heb", legde Vermote uit.

Volgens Vermote is het een nadeel dat er zo veel wedstrijden worden afgelast door het coronavirus. "Daardoor wachten de ploegen meer af. Ik zal echter mijn best blijven doen en ik denk dat het nog goed komt."