Coronapandemie doorkruist voorbereiding van Kobe Goossens: "Parijs-Nice is eerste doel"

Deze maand zal Kobe Goossens nog geen koersen rijden. Noodgedwongen vooral, door de afgelastingen omwille van de coronapandemie.

Kobe Goossens vult zijn dagen voorlopig louter met trainen en rusten. “Ik was als reserve ingeschreven voor de Ster van Bessèges en voor de Ronde van Valencia ,die zijn geschrapt. Voorlopig geen wedstrijden dus en in normale omstandigheden was ik even thuis geweest, maar corona maakt dat allemaal veel gecompliceerder”, vertelt Goossens aan Het Nieuwsblad.

Goossens zal zes weken van huis weggeweest zijn. Een noodzaak door corona. Op zijn eerste wedstrijd is het nog even wachten. “Dat wordt op 2 maart de GP Samyn in eigen land, gevolgd door Parijs-Nice, mijn eerste doel van het nieuwe seizoen. Ook de Ronde van Romandië en de Ronde van Italië trekken mijn aandacht. Tussendoor is een oefenkamp in de Sierra Nevada gepland.”