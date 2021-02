🎥 Carlström en Verbrugghe blikken vooruit op het seizoen: "Froome heeft ervaring en ploeg achter hem die hem steunt"

In een filmpje blikt Rik Verbrugghe samen met teammanager Kjell Carlström vooruit op het seizoen en wat ze bij Israel Start-Up Nation daar van mogen verwachten. De Fin schuift de Ardennenklassiekers en de grote ronden naar voren als grootste doelen.

Voornamelijk in de Tour hopen ze bij ISN mee te doen voor de eindzege en daar moet Chris Froome dan voor gaan zorgen. "Chris heeft ervaring en ik denk dat er een goede ploeg achter hem staat die hem steunt", zegt Rik Verbrugghe.

LET THE SEASON BEGIN!



This week, we will finally go back to racing and we are so ready for it!



Kjell Carlström (Team Manager) and Rik Verbrugghe (Sport Manager) shine a light on Israel Start-Up Nation's goals for 2021.#YallaISN #BlueAndWhite pic.twitter.com/yuzq9nxBZr