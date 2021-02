Edward Theuns blikt terug op behoorlijk 2020 en bespreekt het potentieel van toptalent Quinn Simmons

Ook Edward Theuns rijdt in de Ster van Bessèges zijn eerste koers van het jaar. Hij blikte ook nog eens terug op het voorbije jaar. Hij vond zich degelijk voor de dag komen. Uitkijken of hij in 2021 even goed of beter kan doen. Ook vroegen we hem naar zijn mening over ploegmaat Quinn Simmons.

Hoe kijkt Edward Theuns terug op 2020? "Voor corona was het wat behelpen met die gebroken duim. Dat heeft het koersen zwaar beïnvloed. Nadien was het moeilijk in te schatten, maar hebben we als ploeg wel goed gepresteerd. Als team was het een geslaagd seizoen."

En op persoonlijk vlak? "Zelf ben ik niet ontevreden over mijn jaar. Het was zeker niet slecht, maar ook niet super. Het was niet mijn beste jaar, maar wel gewoon een deftig seizoen." Die extra glans is misschien voor het nieuwe seizoen, als er hopelijk weer een heel jaar aan een stuk gekoerst kan worden.

Trek-Segafredo gaat zeker opnieuw voor een goede beurt in de klassiekers, met ook de Amerikaan Quinn Simmons bij de klassieke kern. Hij werd eind vorig jaar geschorst door zijn eigen ploeg nadat een emoji die hij on line plaatste, waarmee hij zijn steun uitspraak voor voormalig president Trump, als blackface werd geïnterpreteerd. Die schorsing is inmiddels wel opgeheven.

Een opmerkelijk verhaal. Simmons is wel een talent, want hij werd in 2019 bij de junioren wereldkampioen op de weg en eindigde ook in de top vijf in het tijdrijden. Wat voor iemand is dat juist? "Quinn heeft het fysiek zeker in zich om één van de sterkste klassieke renners te worden", zegt Theuns. "Hij is nog jong, dat merk je wel. Hij moet nog heel veel leren."

Op welk gebied dan juist? "Op vlak van bepaalde koerssituaties en ook in het algemeen hoe met de ploegmaats om te gaan. Hier en daar merk je dat wel, maar goed, dat is ook normaal als je 19 bent. Hij komt van bij de junioren meteen in een WorldTour-ploeg terecht. Als je dan onderweg bent en je moet op je eentje van Amerika naar Europa, dan is dat niet zo simpel."