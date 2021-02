Egan Bernal is zich bewust van lange af te leggen weg en leeft op hoop: "De ene dag gaat het beter dan de andere"

Opnieuw een glimlach op zijn gezicht: dat is bij Egan Bernal alweer een goed teken. Het zou in het hoofd weer goed moeten zitten. Wel zijn er nog de fysieke problemen. Die hebben nu eenmaal tijd nodig, weet Bernal zelf ook .

Door de afgelasting van de Ronde van Valencia zakte Bernal ook naar Frankrijk af om deel te nemen aan de Ster van Bessèges. Het Laatste Nieuws ving op wat hij daar voor de start van de rittenkoers te vertellen had. "Ik ben blij om weer in the game te zijn", aldus de Tourwinnaar van 2019.

Het gaat erom dat ik gelukkig ben op de fiets

Dave Brailsford benadrukte dat Bernal gewoon weer het plezier van het koersen dient terug te vinden en dat is de Zuid-Amerikaan ook van plan. "Het gaat erom dat ik weer gelukkig ben op mijn fiets. Het is een lang proces voor ik weer helemaal hersteld ben van mijn rugprobleem. Ik kan alleen maar hopen dat ik weer oké ben voor de grote koersen eraan komen."

Dan gaat het over de Giro en eventueel de Tour. Op korte termijn zullen er nog wel ups en downs bij komen kijken. "De ene dag gaat het beter dan de andere." De Ster van Bessèges is al een eerste test voor zijn fysieke paraatheid. "We moeten zien hoe ik deze wedstrijd van vijf dagen ga verteren."