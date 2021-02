Meteen twee opgaves na eerste etappe Ster van Bessèges: onder meer winnaar van Omloop en Amstel Gold Race is er niet meer bij

Vandaag is het peloton gestart aan de tweede etappe van de Ster van Bessèges, maar twee renners zijn daar niet meer bij. Michael Valgren en Andreas Stokbro hebben namelijk opgegeven na de zware valpartij van in de eerste etappe.

Zoals u HIER kan lezen, heeft Valgren aan zijn linkerhand bij twee vingers het middenhandsbeentje gebroken. De winnaar van de Omloop en de Amstel Gold Race in 2018 is er dus niet meer bij. Het is niet duidelijk hoe lang hij out zal zijn.

Ook Andreas Stokbro van Qhubeka-Assos is er niet meer bij. Zijn ploeg laat weten dat ook hij te veel last heeft na de valpartij van gisteren in de eerste etappe. Zo zitten er nog 142 renners in de wedstrijd.