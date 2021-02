Seizoensstart in mineur voor winnaar van Omloop 2018: twee vingers gebroken en operatie vereist

Het jaar dat hij de Omloop won was het een topseizoen voor Valgren, met ook winst in de Amstel Gold Race. Na zijn vertrek bij Astana volgden echter een paar matige jaren. Bij EF Education-Nippo wil Valgren opnieuw aanknopen met zijn betere vorm. Zijn eerste koersdag voor zijn nieuwe ploeg draaide uit op een tegenvaller.

Letterlijk dan. Valgren reed de openingsetappe van de Ster van Bessèges, maar had bij een val zijn hand bezeerd. Valgren heeft aan zijn linkerhand bij twee vingers het middenhandsbeentje gebroken. De Scandinaviër gaat dan ook niet meer van start in de tweede etappe.

Not the start we all hoped for @MichaelValgren’s first race in pink. Michael sustained fractures to both the 2nd and 3rd metacarpals in his left hand and will undergo surgery to repair them tomorrow.



We can’t wait to see you back soon! Sending our best wishes your way. pic.twitter.com/Fqc3adinQL