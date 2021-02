Sprinters opnieuw aan zet in tweede etappe Ster van Bessèges

Gisteren ging de zege naar Laporte. De Fransman haalde het voor Bouhanni en Pedersen. Vandaag zou hij het kunststukje willen herhalen in de leiderstrui, want de tweede etappe zou namelijk ook op een sprint moeten eindigen.

Het is met drie beklimmingen niet echt een vlakke etappe, maar de laatste klim ligt volgens Sporza al op zo'n 40 kilometer van de streep. Het parcours lijkt dus niet hard genoeg om de sprinters te lossen. Krijgen we een massasprint of zorgt iemand voor een verrassing? Antwoord binnen enkele uren.

🇫🇷 Stage 2 Etoile de Bessèges 🇫🇷



🚴‍♂️ Saint-Geniès-de-Malgoirès ➡️ La Calmette

🚩 Official start at 12h50

📏 153.8 kilometres - Flat finish

🏁 Finish around 16h20 - 16h40



Bunch sprint or not, what do you reckon? 🤔#EDB2021 pic.twitter.com/QCzoHr3tr5