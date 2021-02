Twaalf beklimmingen in parcours van de Waalse Pijl: renners moeten onder meer drie keer over de Muur van Hoei

De renners die jacht willen maken op een overwinning in de Waalse Pijl hebben meer zicht gekregen op het parcours. Zo rijden ze van Charleroi naar Hoei over een wedstrijd van 192 kilometer. Daarin krijgen de renners 12 beklimmingen te verwerken.

Het peloton zal onder meer drie keer over de Muur van Hoei moeten rijden. De vier wildcards dit seizoen gaan naar CyclingTeamBingoalWB, Team Delko, Gazprom-RusVelo en Sport Vlaanderen - Baloise.

🏹 Sélection des équipes / Team selection 🏹



🌍 19 UCI WorldTeams



Les 2⃣ premières UCI ProTeam 2020 / The 2 first UCI ProTeams in 2020: @AlpecinFenix 🇧🇪, @Arkea_Samsic 🇫🇷.



4⃣ wildcards : @CTBingoalWB 🇧🇪, @TeamDelko 🇫🇷, @RusveloTeam 🇷🇺, @TeamSVB 🇧🇪.#FlecheWallonne pic.twitter.com/uw2SvwKM0x