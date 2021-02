UCI wil meer veiligheid in het peloton: mogelijke sancties, zoals uitsluiting van competitie, bij gevaarlijke houding op de fiets

De UCI wil meer veiligheid in het peloton. Daarom denken ze aan sancties als renners hun drinkbussen zouden weggooien in het peloton of een gevaarlijke houding aannemen op de fiets zoals bijvoorbeeld op de bovenbuis gaan zitten bij een afdaling

Volgens Sporza wil de UCI de veiligheid in het peloton verhogen. Zo zouden ze namelijk aan sancties denken als bepaalde veiligheidsregels worden overtreden. Zo kunnen er straffen zijn bij het weggooien van drinkbussen of het aannemen van een gevaarlijke positie op de fiets. Eerst zou er nog sprake zijn van waarschuwingen, maar vanaf april zouden ze echt met sancties, zoals bijvoorbeeld de uitsluiting van de competitie, willen beginnen. Op de bovenbuis zitten bij een afdaling lijkt dus niet meer tot de mogelijkheden te behoren.