Kan Wellens standhouden in nieuwe geaccidenteerde etappe in Ster van Bessèges?

Tim Wellens heeft door zijn overwinning van vrijdag een mooie voorsprong uitgebouwd in het algemeen klassement van de Ster van Bessèges. Maar Lotto-Soudal mag niet op de lauweren rusten want zaterdag staat er opnieuw een verraderlijke etappe op het menu.

Vrijdag ging vooral de eerste helft van de etappe ove een geaccidenteerd parcours, zaterdag is het laatste deel van de etappe het meest verraderlijk. De etappe vertrekt in Rousson en komt 152 kilometer later aan in Saint-Siffret.

Met twee klimmetjes van tweede categorie onderweg, is al duidelijk dat het geen biljarvlatkke etappe is in het zuiden van Frankrijk. Bovendien moeten de renners heel wat hoogtemeters overwinnen zonder dat er bergpunten verdeeld worden op de top.

Zo gaat de laatste kilometer in stijgende lijn aan een gemiddelde van 5,6%. Maar wanneer de aanloopstrook niet wordt meegerekend, is de klim heel wat zwaarder met veel rode stroken. De renners passeren die aankomst bovendien twee keer voor ze er in de derde ronde kunnen op spinrten voor de overwinning.

Materiaalpech of een valpartij zou weleens heel zuur kunnen opbreken want door het glooiende terrein is het lastig om een achtervolging op poten te zetten.

Bij zo'n finish voor punchers denken we uiteraard ook aan Tim Wellens om misschien voor een twee op twee te gaan in Bessèges. Al kan Greg Van Avermaet zo'n aankomst ook wel aan, net als Michal Kwiatkowski die elke bonificatieseconde kan gebruiken om teijd terug te nemen op Wellens.